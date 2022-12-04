Помічник командувача об'єднаних сил Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін в етері національного телемарафону пояснив проблеми росіян. Росі довелося призупинити використання дронів, однак це не скасовує того факту, що ворог може їх зараз накопичувати.

Зверніть увагу У скільки обійдеться повоєнна відбудова України: у Світовому банку озвучили шокуючу суму

Чому росіяни не використовують іранські "мопеди"

Євген Силкін повідомив, що причина проста і банальна – холод. Іранські безпілотники виготовлені з матеріалів, чутливих до температур.

Будь-які літальні апарати, якими є саме дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, що чутливі до морозів та погодних умов. Ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність,

– зазначив Силкін.

Однак навіть попри це Росія може продовжувати накопичення зброї, зокрема й іранських дронів-камікадзе й Україна зараз, на жаль, не може цьому перешкодити. Та все ж зараз, за словами Силкіна, Україна очікує достатню кількість засобів протиповітряної оборони для протидії ворожим цілям, таким як і ці дрони.

Все ж дрони могли й закінчитися

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що запас дронів-камікадзе іранського виробництва у росіян міг просто вичерпатися. За його словами, загалом проти України загарбники застосували понад 400 Shahed-136. Близько 340 з них вдалося збити.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила припинення атак іранськими безпілотниками має декілька причин. За її словами, зараз ворог здебільшого використовує безпілотники власного виробництва. Те, що немає "шахідів", на думку Гуменюк, може свідчити про "перевзування". Річ у тім, що кліматичні умови Ірану й України дуже різняться, тож можливо, що зараз іранські дрони намагаються адаптувати до цього. Якщо просто – в Ірані немає таких морозів, як в Україні.