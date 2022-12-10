Партнерство "Москва – Тегеран" вредит Украине, соседям Ирана и всему международному сообществу. Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме.

Раньше Россия снова заказала у Ирана сотни дронов и баллистических ракет: хотят перекрыть нехватку запасов

Иранская поддержка России будет расти

Кирби отметил, что ожидают, что иранская поддержка российской армии будет только расти в ближайшие месяцы. Предполагается даже, что Иран рассматривает вопрос продажи сотен баллистических ракет. Также есть информация, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания линии совместного производства дронов в России. США призывают Иран изменить курс и не прибегать к этим действиям.

Отметим, в британской разведке также полагают, что поддержка Ираном российских военных, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы. Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет.

В то же время и Россия, как продолжил Кирби, предлагает Ирану "беспрецедентный уровень военной и технической поддержки", в том числе по разработке оружия и тренировке военных. В частности, Москва может предоставлять Тегерану такое оборудование как вертолеты и системы ПВО. Есть сообщения, что весной иранские пилоты тренировались в России, чтобы научиться управлять Су-35. Это может означать, что Иран будет получать самолеты в течение следующего года.

Разведка Британии тоже пришла к выводу, что Москва предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.

Новые санкции

Представитель Белого дома рассказал, что накануне США ввели санкции в отношении трех российских организаций, причастных к приобретению и использованию иранских дронов. Среди них: