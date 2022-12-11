Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше Ердоган і Путін обговорили зернову угоду.

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Розвал ОДКБ

Жданов розповів, що чергові заяви про Україну Путін видав у Бішкеку на форумі з безпеки. У диктатора були побоювання, що на цьому форумі Вірменія, Казахстан і Киргизстан вийдуть з ОДКБ, у результаті чого вона розвалиться, тож особисто прилетів туди. Ці країни абсолютно не задоволені ОДКБ, адже за роки співпраці там, Росія ніяк не допомогла цим державам.

Організація існує лише на папері, лише в інтересах Росії. Ніхто з цих країн не отримав військово-технічної допомоги в рамках ОДКБ. Крім обіцянок і задоволення особистих амбіцій, Росія нічого нікому з-поміж країн-учасниць цього договору не надала,

– зазначив військовий експерт.

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Заяви Путіна

Він продовжив, що під час свого виступу на форумі Путін заявив Київ не хоче сісти за стіл перемовин, а тому не зацікавлений у врегулюванні ситуації. Тому Росія готується до затяжної війни. Диктатор говорив, що рано чи пізно доведеться визнати реалії, чим натякав, що Україні доведеться змиритись з тим, що окуповані території – це тепер Росія.

"Ми знаємо прекрасно, що переговорний процес Росії необхідний для того, щоб переформатувати армію і продовжити наступальну операцію із захоплення України", – зауважив Жданов.

За його словами, Путін також розкритикував Ангелу Меркель, яка сказала, що Мінські домовленості були потрібно для того, аби виграти Україні час. Зважаючи на це Путін сказав, що Росії слід було йти війною проти України одразу, не чекати 8 років. Та попри все Росія залишається відкритою до перемовин.

Людина, на мій погляд, ставить неадекватне співвідношення. З одного боку він каже, що вони підуть війною, якщо ми не погодимось. З іншого боку говорить, що ми маємо погодитись. Ось такий посил Путін дає Україні в ситуації, що нині склалась,

– наголосив військовий експерт.

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