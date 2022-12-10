Варіант обміну у форматі "всіх на всіх" цілком можливий, і справді може бути однією з умов, які звучать на перемовинах щодо відновлення транзиту російського аміаку. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.
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Пріоритет Зеленського – це люди
Він зауважив, що український президент також "зв'язаний" у цьому питанні, адже на нього чинять тиск родичі полонених військовослужбовців.
"Навіть мені на пошту пише величезна кількість родичів офіцерів та солдатів ЗСУ, які перебувають у полоні або пропали безвісти і можуть бути у полоні", – зізнався Фейгін.
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За його словами, з огляду на це, у пріоритетах Зеленського – саме обмін та повернення своїх людей, а не російський аміак, адже мова йде про сотні українців. Відтак, Київ зацікавлений у тому, що процес йшов саме на таких таких умовах, і, з великою ймовірністю, так і буде.
Останні обміни полоненими: коротко
- Черговий успішний обмін полоненими відбувся у символічний день – 6 грудня, коли професійне свято відзначали Збройні Сили України. Цього разу додому вдалося повернути 60 українських воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.
- Серед них – 58 чоловіків та двоє жінок. Крім того, 34 з них – оборонці багатостраждального Маріуполя, зокрема й незламної "Азовсталі".
- Попередній обмін відбувся кількома днями раніше – 1 грудня. Тоді Україна повернула 50 своїх захисників. Наймолодшому з них – 19 років, найстаршому – 59.