Варіант обміну у форматі "всіх на всіх" цілком можливий, і справді може бути однією з умов, які звучать на перемовинах щодо відновлення транзиту російського аміаку. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

Зверніть увагу Росія планує провокацію в Одесі: пропагандисти лякають аміачною катастрофою

Пріоритет Зеленського – це люди

Він зауважив, що український президент також "зв'язаний" у цьому питанні, адже на нього чинять тиск родичі полонених військовослужбовців.

"Навіть мені на пошту пише величезна кількість родичів офіцерів та солдатів ЗСУ, які перебувають у полоні або пропали безвісти і можуть бути у полоні", – зізнався Фейгін.

Повний стрім з Марком Фейгіним: дивіться відео

За його словами, з огляду на це, у пріоритетах Зеленського – саме обмін та повернення своїх людей, а не російський аміак, адже мова йде про сотні українців. Відтак, Київ зацікавлений у тому, що процес йшов саме на таких таких умовах, і, з великою ймовірністю, так і буде.

Останні обміни полоненими: коротко