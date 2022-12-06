Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 60 воїнів не стримують радості від того, що нарешті повернулися в Україну.

Україна повернула додому ще наших захисників

У День ЗСУ додому повернулись 60 воїнів Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Це – найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя. Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя,

– зазначив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя. У сьогоднішньому "списку 60" їх 34, зокрема 14 – з "Азовсталі". Також є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що поранені військові отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

"Знаємо, як кожного з них чекають рідні вдома, тож продовжуємо роботу для того, аби повернути додому кожного захисника та цивільного!" – підкреслив Лубінець.

Українські захисники повернулися додому / фото Дмитро Лубінець