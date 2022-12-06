Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. 60 воинов не сдерживают радости от того, что наконец-то вернулись в Украину.

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Украина вернула домой еще наших защитников

В День ВСУ домой вернулись 60 воинов Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе это мгновение счастья,

– отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина продолжает возвращать защитников Мариуполя. В сегодняшнем "списке 60" их 34, в том числе 14 – из "Азовстали". Также есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кого удерживали на российской территории, а также те, кто был в Еленовке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что раненые военные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

"Знаем, как каждого из них ждут родные дома, поэтому продолжаем работу для того, чтобы вернуть домой каждого защитника и гражданского!" – подчеркнул Лубинец.

Украинские защитники вернулись домой / фото Дмитрий Лубинец