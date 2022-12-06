Эту информацию 6 декабря сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко. По его данным, с 21 мая удалось вернуть тела уже 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

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Что известно о возвращении защитников

Сегодня (6 декабря – 24 канал) состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших. Сейчас, совместно с силовыми структурами, делаем все возможное для возвращения тел защитников,

– заявил Олег Котенко.

Он поблагодарил всех, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших военных очень важно достойно попрощаться с ними.

Куда обращаться родным пропавших без вести

Уполномоченный из пропавших без вести рассказал, куда обращаться родным. В частности, если военный считается пропавшим без вести, то есть горячая линия: 0800339247.

Также сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: 0907920126.

Кроме того, в выходные дни можно писать сообщения на вайбер и телеграм по номеру 095 896 04 21.

Обратите внимание! До сих пор в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих. Возвращения домой ожидают более 2 тысяч только защитников "Азовстали".

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