Несокрушимые птицы до сих пор в клетке

Большинство из них – не медийные. За ними не стоят политические партии, общественные организации, тусовки и движ. Их фото не публиковали информационные агентства, у них не берут интервью. О них помнят только близкие друзья и семьи, выплакавшие уже все глаза.

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Я не нашел официальной цифры освобожденных из плена защитников Мариуполя. Из того, что насчитал сам, вышло 478 человек из семи обменов, где официально признавался обмен защитников Мариуполя.

Для того чтобы такими темпами все защитники Мариуполя вышли на свободу, нужно еще 833 дня.

833 дня издевательств, пыток, истязаний. Я думаю об этих 833 днях, а не о политиках. А вы?

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