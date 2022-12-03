Соответствующую информацию в Офисе Президента сообщили 3 декабря. Также показали кадры всех, кого удостоили наград. Согласно фото, речь идет о более чем 30 людях.

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Зеленский наградил военных

Президент Украины сказал, что он счастлив видеть освобожденных из плена военных – офицеров, сержантов, солдат и матросов.

Владимир Зеленский объяснил, что из плена удалось вернуть 1331 украинского защитника.

Военные и гражданские. Воины нашей армии, ВМС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, терроборонцы. Медики, спасатели, наши волонтеры. Выходцы из всех областей,

– объяснил президент.

Верховный Главнокомандующий ВСУ отметил, что эти люди прошли:

бои на Севере, на Востоке, на Юге, на Змеином;

Мариуполь и "Азовсталь";

оборону Киева и Харькова;

защиту Херсонсской и Запорожской областей.

Владимир Зеленский объяснил, что это люди разных званий, с разными историями, однако всех украинцы очень ждали, за всех боролись. И их подвиг будем помнить. Ведь все бойцы, пройдя через плен, сохранили достоинство.

Президент поблагодарил всех, кто работает над освобождением украинцев из плена и заверил, что Украина должна вернуть всех, кого захватил враг.

Пока продолжаются бои, пока в окопах гибнут наши герои и пока остается хоть один пленник у врага – эта война не закончилась для меня и, уверен, для каждого из вас,

– сказал президент.

Зеленский наградил более 30 военных: кого и какими званиями / Фото ОП

Стоит отметить, что "Пташка" уже отреагировала на получение награды . Защитница сказала, что она благодарна президенту и выразила ему уважение.

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