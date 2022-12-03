Відповідну інформацію в Офісі Президента повідомили 3 грудня. Також показали кадри всіх, кого удостоїли нагород. Згідно з фото, ймовірно, мовиться про понад 30 осіб.

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Зеленський нагородив військових

Президент України сказав, що він щасливий бачити звільнених з полону військових – офіцерів, сержантів, солдатів і матросів.

Володимир Зеленський пояснив, що з полону вдалось повернути 1331 українського захисника.

Військові та цивільні. Воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонці. Медики, рятувальники, наші волонтери. Вихідці з усіх областей,

– пояснив президент.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що ці люди пройшли:

бої на Півночі, на Сході, на Півдні, на Зміїному;

Маріуполь і "Азовсталь";

оборону Києва й Харкова;

захист Херсонщини і Запоріжжя.

Володимир Зеленський пояснив, що це люди різних звань, з різними історіями, проте усіх українці дуже чекали, за всіх боролись. І їхній подвиг будуть пам'ятати. Адже всі бійці, пройшовши через в полон, зберегли гідність.

Президент подякував усім, хто працює над звільненням українців з полону та запевнив, що Україна має повернути всіх, кого захопив ворог.

Поки тривають бої, поки в окопах гинуть наші герої й поки залишається хоч один полонений у ворога – ця війна не закінчилася для мене і, впевнений, для кожної й кожного з вас,

– сказав президент.

Зеленський нагородив понад 30 військових: кого та якими званнями / Фото ОП

Варто відзначити, що "Пташка" вже відреагувала на отримання нагороди. Захисниця сказала, що вона вдячна президенту та висловила йому повагу.

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