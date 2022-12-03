Відповідну інформацію в Офісі Президента повідомили 3 грудня. Також показали кадри всіх, кого удостоїли нагород. Згідно з фото, ймовірно, мовиться про понад 30 осіб.
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Зеленський нагородив військових
Президент України сказав, що він щасливий бачити звільнених з полону військових – офіцерів, сержантів, солдатів і матросів.
Володимир Зеленський пояснив, що з полону вдалось повернути 1331 українського захисника.
Військові та цивільні. Воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонці. Медики, рятувальники, наші волонтери. Вихідці з усіх областей,
– пояснив президент.
Верховний Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що ці люди пройшли:
- бої на Півночі, на Сході, на Півдні, на Зміїному;
- Маріуполь і "Азовсталь";
- оборону Києва й Харкова;
- захист Херсонщини і Запоріжжя.
Володимир Зеленський пояснив, що це люди різних звань, з різними історіями, проте усіх українці дуже чекали, за всіх боролись. І їхній подвиг будуть пам'ятати. Адже всі бійці, пройшовши через в полон, зберегли гідність.
Президент подякував усім, хто працює над звільненням українців з полону та запевнив, що Україна має повернути всіх, кого захопив ворог.
Поки тривають бої, поки в окопах гинуть наші герої й поки залишається хоч один полонений у ворога – ця війна не закінчилася для мене і, впевнений, для кожної й кожного з вас,
– сказав президент.
Зеленський нагородив понад 30 військових: кого та якими званнями / Фото ОП
Варто відзначити, що "Пташка" вже відреагувала на отримання нагороди. Захисниця сказала, що вона вдячна президенту та висловила йому повагу.
Останні нагородження українців
- У жовтні український лідер відзначив військових тероборони. Президент вручив їм державні нагороди.
- У серпні Володимир Зеленський нагородив Сергія Притулу, Олександра Усика, Юрія Горбунова, Юрія Васькова та багатьох інших співаків, акторів, журналістів та спортсменів.
- Окрім того, президент України нагородив легендарного українського футболіста та тренера Андрія Шевченка відзнакою "Національна легенда України". Хто ще її отримав читайте за посиланням.