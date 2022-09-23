Зеленський відзначив Героїв України

Український лідер зауважив, що це вже стало однією з найважливіших традицій нашої держави – у Білій залі відзначати нагородами тих, хто творить історію України, її народу та її незалежності.

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Імена наших героїв, подвиги наших українських оборонців будуть збережені і відомі не тільки нашому народу, але й усім у світі, хто цінує свободу, хто ніколи не підкориться будь-яким загарбникам,

– наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що окупанти відчувають неминучість їхньої поразки. Натомість українці та увесь цивілізований світ знають, що наша перемога – це лише питання часу та наших зусиль. І вона обов'язково буде, завдяки нашим героям. та тому, що український народ став на захист своєї держави і нікому не віддасть ані свою свободу, ані свою землю.

"Вічна слава усім, хто захищає нашу державу щоденно. Вічна шана і пам'ять усім нашим великим людям, полеглим наших героям", – підсумував він.

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Український народ отримав нагороду саміту Forbes 400

23 вересня президент взяв участь у філантропічному саміті Forbes 400, де виступив з промовою в онлайн-режимі. Після цього Зеленського та весь український народ відзначили нагородою саміту. Засновник некомерційної організації організації World Central Kitchen, який оголосив про нагородження, сказав, що Україна сьогодні бореться не лише за власну демократію та свободу, а й за свободу і демократію у всьому світі.

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