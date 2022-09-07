Зеленський вручив військовим ГУР державні нагороди

Церемонія відбувалася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці у Києві. Про це повідомили в Офісі Президента.

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Можу сказати цілком упевнено: воєнна розвідка України є однією з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це – факт, який ви доводите щодня в боях за нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, за наші сім'ї, в боротьбі за нашу землю та майбутнє,

– наголосив він.

Він додав, що про більшість успіхів розвідки не можна говорити публічно, але беззаперечним результатом її діяльності є здобутки нашої держави на полі бою, звільнення наших територій від російських окупантів і впевненість у майбутній перемозі.

Володимир Зеленський висловив переконання, що операції воєнної розвідки посядуть одне з визначальних місць в історії перемоги України в цій війні. Зокрема, за його словами, важливих результатів було досягнуто під Києвом, на острові Зміїному, у Харкові, на Донбасі, в Маріуполі, при захисті "Азовсталі" та на інших напрямках, а також у тилу ворога.

Зеленський вручив військовим розвідки нагороди: відео

Як відбувалося нагородження / Фото ОП

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні підписав указ про встановлення в Україні Дня воєнної розвідки, та привітав розвідників з повноцінним професійним святом. Відтепер День воєнної розвідки України відзначатимуть щороку 7 вересня.