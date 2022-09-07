Цьогоріч День української розвідки має ще вагоміше значення. Адже наші розвідники роблять все можливе, щоб захистити землю від окупантів, жертвуючи своїми життями.

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Як військові та політики привітали розвідників зі святом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські розвідники "щодня здійснюють подвиг". Вони цілодобово борються за незалежність нашої держави.

Наша воєнна розвідка цілодобово й без вихідних бореться за Україну. Завдяки професійності, високому рівню аналітичної та фізичної підготовки українські розвідники щодня здійснюють подвиг,

– написав Зеленський.

Президент зазначив, що розвідники ЗСУ надають командирам і штабам важливу інформацію про ворога та наближають нашу перемогу.

"Пишаємось і дякуємо! З Днем воєнної розвідки України!" – привітав Володимир Зеленський.

Одним із перших українських розвідників привітав їхній керівник та колега – Кирило Буданов. Він подякував військовим за службу, адже внесок кожного – безцінний.

Високо ціную зусилля та внесок кожного з вас у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави. Особливі слова подяки тим, хто на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога. Вічна слава і пам’ять розвідникам, які віддали життя за незалежну соборну демократичну Україну,

– емоційно висловився Буданов.

До привітань долучився й міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що розвідники виконують надважливу роботу. Адже завдяки їхнім здобутим даним українські військові відстежують рух ворожих колон, місця скупчення техніки, а відтак – завдають удари по ворогові.

Дякую кожному з вас за мужність, професіоналізм, патріотизм, за ту важливу справу, що ви робите в ім’я нашої Перемоги! Вічна шана й пам’ять воїнам-розвідникам, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України!

– наголосив Резніков.

Українських розвідників привітали також на сторінці Генерального штабу від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вітаю із 30-ю річницею воєнної розвідки України! Завдяки сміливості та професійності воїнів-розвідників ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його,

– пише Генштаб.

Державна прикордонна служба зауважила, що військові української розвідки знають про ворога більше, ніж він сам про себе.

"Без їхньої роботи перемогти у війні практично неможливо. Тож наближаємо день перемоги разом! Вітаємо бійців "невидимого фронту" із Днем воєнної розвідки!" – привітала ДПСУ.

З 30-річницею розвідки привітали Україну і в оперативному командуванні "Північ", зазначивши, що до перемоги ми дійдемо тільки разом.

Командування Сил підтримки ЗСУ бажає усім військовим-розвідникам особистих благ – здоров'я, миру, успіхів.

Щиро вітаю Вас та всіх, хто пов’язав своє життя і діяльність з вирішенням цих не простих завдань! Здоров’я Вам та успіхів! Незламної волі в подоланні труднощів військової служби, звершення всіх мрій та бажань, а Вашим сім’ям – миру, достатків,

– мовиться в повідомленні командування.

Подвиги наших розвідників не могла не згадати Нацгвардія. Адже разом вони мали безліч успіхів на фронті, про що часто інформував Генштаб.

"Від їхньої роботи залежить успіх більшості бойових операцій, адже завдяки сміливості та професійності воїнів-розвідників ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його. Зі святом, розвідники!" – написали нацгвардійці.

Відзначила професіоналізм розвідників і Служба безпеки України. В СБУ подякували колегам за гарну роботу.

"Досвід українських воєнних розвідників можуть стати навчальним посібником для армій усього світу. Але для ворога вони несуть тільки смертельний жах", – зазначила СБУ.

У своїх телеграм-каналах до привітань долучилися багато очільників військових адміністрацій, серед яких – голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул, очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та багато інших.

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