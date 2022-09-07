Про те, коли в Україні з'явилася власна розвідка та яку роль вона відіграє у війні з росією – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Днями 14 українських захисників повернулися з полону: розвідка показала, як все відбувалося

Свято українських розвідників почали відзначати у 2007 році, коли його запровадили відповідно до наказу міністра оборони України. Метою свята є:

виховання у військовослужбовців патріотизму,

вірності військовій присязі та бойовим традиціям,

підтримання на високому рівні престижу військової служби.

Як з'явилася та чим займається українська воєнна розвідка

Тривалий час Україна, що була в складі срср, не мала своєї розвідки. Її формування почалося одночасно зі створенням власних Збройних Сил після проголошення незалежності України 31 рік тому.

7 вересня 1992 року перший Президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони – саме тому цей день пізніше був відзначений відомчим святом. У 1994 році усі функції розвідки остаточно об'єднало в собі Головне управління розвідки Міноборони. З цього часу почала розвиватись комплексна, ефективна та багаторівнева система воєнної розвідки України.

Яку роль розвідка відіграє у війні проти росії

Від самого початку російської агресії у 2014 році в Міноборони неодноразово називали воєнну розвідку України "фундаментом обороноздатності держави й потужним інструментом захисту національних інтересів". З серпня 2020 року ГУР Міноборони України очолює полковник Кирило Буданов.

Серед прикладів закордонних спецоперацій, у яких брали участь українські розвідники, – надзвичайно складна евакуація з Кабула українців, афганців та громадян інших держав у 2021 році.

Зараз українські розвідники продовжують здобувати цінну інформацію, аби ЗСУ ще ефективніше протистояли ворогу. І перемога буде за нами. Про це говорить і герб розвідки України: сова, пронизує мечем росію. Гасло українських розвідників говорить: "Мудрий пануватиме над зірками". Як не дивно, саме мудрістю Україна і намагається перемогти агресора.