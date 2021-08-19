Евакуація громадян України з аеропорту Кабула проходить дуже складно. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

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Україна контактує з США, які контролюють цю частину аеропорту

Україна встановила контакт з тими, хто позиціонують себе як такі, що гарантують певну безпеку. Військову частину аеропорту контролюють США – МЗС комунікує з ними щодо евакуації.

Для того потрібно сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту,

– заявив він.

При цьому Єнін додав, що МЗС на прямому зв'язку з ключовими партнерами України. До того ж зараз погоджують зупинки евакуаційного літака, які заплановано зробити найближчим часом.

Єнін зазначив, що всім українцям намагаються надати доступ в аеропорт. МЗС сприяє, щоб люди потрапили на територію аеропорту.

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