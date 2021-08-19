Евакуація громадян України з аеропорту Кабула проходить дуже складно. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

До речі Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію

Україна контактує з США, які контролюють цю частину аеропорту

Україна встановила контакт з тими, хто позиціонують себе як такі, що гарантують певну безпеку. Військову частину аеропорту контролюють США – МЗС комунікує з ними щодо евакуації.

Для того потрібно сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту,
– заявив він.

При цьому Єнін додав, що МЗС на прямому зв'язку з ключовими партнерами України. До того ж зараз погоджують зупинки евакуаційного літака, які заплановано зробити найближчим часом.

Єнін зазначив, що всім українцям намагаються надати доступ в аеропорт. МЗС сприяє, щоб люди потрапили на територію аеропорту.

Евакуація українців з Кабула: головне

  • У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 80 людей. Українців із них на борту було 8, інші пасажири – іноземці.
  • Станом на 18 серпня 120 українців та членів їхніх родин заявили, що хочуть вибратися з захопленого талібами Афганістану. Це українці афганського походження та люди, які працюють за приватними контрактами.
  • Для їхньої евакуації у Кабул вилетів літак Міноборони.
  • Однак борт і досі не може вилетіти в Київ, адже ситуація неконтрольована.
  • За словами речника МЗС Олега Ніколенка, на під'їзді до аеропорту є низка блокпостів талібів.
  • Евакуацію виконають лише у безпечних умовах, коли не буде загрози для життя українців та літака.