Евакуація громадян України з аеропорту Кабула проходить дуже складно. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
До речі Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію
Україна контактує з США, які контролюють цю частину аеропорту
Україна встановила контакт з тими, хто позиціонують себе як такі, що гарантують певну безпеку. Військову частину аеропорту контролюють США – МЗС комунікує з ними щодо евакуації.
Для того потрібно сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту,
– заявив він.
При цьому Єнін додав, що МЗС на прямому зв'язку з ключовими партнерами України. До того ж зараз погоджують зупинки евакуаційного літака, які заплановано зробити найближчим часом.
Єнін зазначив, що всім українцям намагаються надати доступ в аеропорт. МЗС сприяє, щоб люди потрапили на територію аеропорту.
Евакуація українців з Кабула: головне
- У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 80 людей. Українців із них на борту було 8, інші пасажири – іноземці.
- Станом на 18 серпня 120 українців та членів їхніх родин заявили, що хочуть вибратися з захопленого талібами Афганістану. Це українці афганського походження та люди, які працюють за приватними контрактами.
- Для їхньої евакуації у Кабул вилетів літак Міноборони.
- Однак борт і досі не може вилетіти в Київ, адже ситуація неконтрольована.
- За словами речника МЗС Олега Ніколенка, на під'їзді до аеропорту є низка блокпостів талібів.
- Евакуацію виконають лише у безпечних умовах, коли не буде загрози для життя українців та літака.