В этом году День украинской разведки имеет еще более важное значение. Ведь наши разведчики делают все возможное, чтобы защитить землю от оккупантов, жертвуя своей жизнью.

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Как военные и политики поздравили разведчиков с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские разведчики "ежедневно совершают подвиг". Они круглосуточно сражаются за независимость нашего государства.

Наша военная разведка круглосуточно и без выходных борется за Украину. Благодаря профессиональности, высокому уровню аналитической и физической подготовки украинские разведчики ежедневно совершают подвиг,

– написал Зеленский.

Президент отметил, что разведчики ВСУ предоставляют командирам и штабам важную информацию о враге и приближают нашу победу.

"Гордимся и благодарим! С Днем военной разведки Украины!" – поздравил Владимир Зеленский.

Одним из первых украинских разведчиков поздравил их руководитель и коллега – Кирилл Буданов. Он поблагодарил военных за службу, ведь вклад каждого – бесценен.

Высоко ценю усилия и вклад каждого из вас в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности и обороны государства. Особые слова благодарны тем, кто на линии столкновения и в глубоком тылу врага. Вечная слава и память разведчикам, отдавшим жизнь за независимую, соборную, демократическую Украину,

– эмоционально выразился Буданов.

К поздравлениям присоединился и министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что разведчики выполняют сверхважную работу. Ведь благодаря их полученным данным украинские военные отслеживают движение вражеских колонн, места скопления техники, а затем наносят удары по врагу.

Благодарю каждого из вас за мужество, профессионализм, патриотизм, за то важное дело, которое вы делаете во имя нашей Победы! Вечное уважение и память воинам-разведчикам, погибшим в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины!

– подчеркнул Резников.

Украинских разведчиков поздравили также на странице Генерального штаба от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Поздравляю с 30-летием военной разведки Украины! Благодаря смелости и профессиональности воинов-разведчиков мы знаем о враге все и эффективно поражаем его,

– пишет Генштаб.

Государственная пограничная служба отметила, что военные украинской разведки знают о враге больше, чем он сам о себе.

"Без их работы победить в войне практически невозможно. Так что приближаем день победы вместе! Поздравляем бойцов "невидимого фронта" с Днем военной разведки!" – поздравила ГПСУ.

С 30-летием разведки поздравили Украину и в оперативном командовании "Север", отметив, что до победы мы дойдем только вместе.

Командование сил поддержки ВСУ желает всем военным-разведчикам личных благ – здоровья, мира, успехов.

Поздравляю вас и всех, кто связал свою жизнь и деятельность с решением этих непростых задач! Здоровье Вам и удачи! Несокрушимой воли в преодолении трудностей военной службы, свершения всех мечтаний и желаний, а вашим семьям – мира, достатка,

– говорится в сообщении командования.

О подвигах наших разведчиков не могла не упомянуть Нацгвардия. Ведь вместе они достигают многих успехов на фронте, о чем часто информировал Генштаб.

"От их работы зависит успех большинства боевых операций, ведь благодаря смелости и профессиональности воинов-разведчиков мы знаем о враге все и эффективно поражаем его. С праздником, разведчики!" – написали нацгвардейцы.

Отметила профессионализм разведчиков и Служба безопасности Украины. В СБУ поблагодарили коллег за хорошую работу.

"Опыт украинских военных разведчиков может стать учебным пособием для армий всего мира. Но для врага они несут только смертельный ужас", – отметила СБУ.

В своих телеграм-каналах к поздравлениям присоединились многие руководители военных администраций, среди которых – глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, руководитель Криворожской ВГА Александр Вилкул, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и многие другие.

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