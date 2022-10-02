Зеленський наголосив, що бійці тероборони демонструють всенародний характер спротиву загарбникам у війні за незалежність України. Вся країна зараз об'єднана у боротьбі, тому ми обов'язково переможемо.

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Зеленський нагородив бійців тероборони

Президент зауважив, що весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Росії:

і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках,

і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, однак взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі.

Зеленський додав, що воїни територіальної оборони захищають Україну всюди, де їй загрожує ворог.

Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів'яни та франківці,

– розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що вся країна бореться з ворогом, тому перемога буде за нами.

"Ми зможемо вибороти нашу незалежність для усіх поколінь нашого народу. І щоб гарантувати її, щоб гарантувати безпеку нашим людям, ми забезпечимо системну розбудову Сил територіальної оборони. Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки", – зауважив президент.

Дивіться відео, як Зеленський нагороджував бійців тероборони:

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули у боях за незалежність України. Після цього Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил територіальної оборони. У церемонії також взяли участь:

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

З нагоди Дня територіальної оборони командувач Сил ТрО вручив президенту пам'ятну табличку.

Президент нагородив військових Сил ТрО / Фото Офісу Президента

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