Зеленський нагородив 15 українських піхотинців з нагоди професійного свята
З нагоди Дня піхоти президент Володимир Зеленський 6 травня відзначив державними нагородами 15 піхотинців. Глава держави присвоїв медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Джерело:Офіс Президента
Так, Зеленський підписав указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України". Глава держави нагородив піхотинців за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.
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Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі,
– наголосив президент.
Крім того, Зеленський вшанував пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України та подякував військовим за героїзм.
Хто отримав нагороди
Медаль "За військову службу Україні" отримав:
- Гризоглазов Євген – капітан;
- Куфальський Олег – капітан;
- Лесик Іван – майор;
- Мацькал Андрій – капітан;
- Недолуженко Вадим – старший сержант;
- Поліщук Володимир – старший лейтенант;
- Пустовіт Олександр – майор;
- Серебряк Сергій – сержант;
- Старченко Сергій – майор;
- Уваров Артем – молодший лейтенант;
- Чернишов Олександр – сержант;
Медаль "Захиснику Вітчизни":
- Беркут Микола – молодший сержант;
- Галан Мирослав – лейтенант;
- Савкіна Олена – старший лейтенант;
- Тихоненко Юрій – майстер-сержант.
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