Зеленский наградил 15 украинских пехотинцев по случаю профессионального праздника
По случаю Дня пехоты президент Владимир Зеленский 6 мая отметил государственными наградами 15 пехотинцев. Глава государства присвоил медали "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Источник:Офис Президента
Да, Зеленский подписал указ № 183/2021 "О награждении государственными наградами Украины". Глава государства наградил пехотинцев за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на Донбассе,
– подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский почтил память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины и поблагодарил военных за героизм.
Кто получил награды
Медаль "За воинскую службу Украине" получил:
- Гризоглазов Евгений – капитан;
- Куфальський Олег – капитан;
- Лесик Иван – майор;
- Мацькал Андрей – капитан;
- Недолуженко Вадим – старший сержант;
- Полищук Владимир – старший лейтенант;
- Пустовит Александр – майор;
- Серебряк Сергей – сержант;
- Старченко Сергей – майор;
- Уваров Артем – младший лейтенант;
- Чернышев Александр – сержант;
Медаль "Защитнику Отечества":
- Беркут Николай – младший сержант;
- Галан Мирослав – лейтенант;
- Савкина Елена – старший лейтенант;
- Тихоненко Юрий – мастер-сержант.
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