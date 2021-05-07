По случаю Дня пехоты президент Владимир Зеленский 6 мая отметил государственными наградами 15 пехотинцев. Глава государства присвоил медали "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Да, Зеленский подписал указ № 183/2021 "О награждении государственными наградами Украины". Глава государства наградил пехотинцев за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на Донбассе,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский почтил память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины и поблагодарил военных за героизм.

Кто получил награды

Медаль "За воинскую службу Украине" получил:

Гризоглазов Евгений – капитан;

Куфальський Олег – капитан;

Лесик Иван – майор;

Мацькал Андрей – капитан;

Недолуженко Вадим – старший сержант;

Полищук Владимир – старший лейтенант;

Пустовит Александр – майор;

Серебряк Сергей – сержант;

Старченко Сергей – майор;

Уваров Артем – младший лейтенант;

Чернышев Александр – сержант;

Медаль "Защитнику Отечества":

Беркут Николай – младший сержант;

Галан Мирослав – лейтенант;

Савкина Елена – старший лейтенант;

Тихоненко Юрий – мастер-сержант.

Обратите внимание! В Украине 6 мая отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Праздник ввели в 2019 году.