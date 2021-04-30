Зеленский отметил украинских пограничников госнаградами
Президент Владимир Зеленский 30 апреля подписал указ о награждении государственными наградами украинских пограничников. Дело в том, что сегодня отмечают их профессиональный праздник.
Источник:Офис Президента
Награды присвоили 11 пограничникам за значительный вклад в свое дело и защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом свидетельствует указ президента № 182/2021.
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Каких пограничников наградили
Орден Даниила Галицкого вручили:
- полковнику Вичалкивскому Игорю Владимировичу;
- подполковнику Чапле Виталию Михайловичу;
Медаль "За военную службу Украине" получили:
- подполковник Васильчук Николай Николаевич;
- полковник Гурняк Михаил Александрович;
- майор Процкив Юрий Игоревич;
Медаль "За безупречную службу" III степени:
- капитан Пронько Дмитрий Игоревич;
- старший прапорщик Толмачев Александр Михайлович;
- подполковник Харченко Владимир Иванович;
Медаль "Защитнику Отечества":
- прапорщик Арнаут Николай Владимирович;
- старший прапорщик Вакулко Тамара Ивановна;
Медаль "За труд и доблесть":
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председатель организации ветеранов-пограничников Днепровского района Киева, полковник в отставке Валько Николай Васильевич.
Поздравление от президента Зеленского
Сегодня пограничник Украины – не только лицо страны, которое видят люди во время пересечения государственной границы в пунктах пропуска. Это прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за нерушимость границы и ее безопасность,
– сказал Зеленский.
Президент напомнил, что пограничники одними из первых защищали Украину в 2014 году, демонстрируя верность стране и несокрушимый дух. По словам главы государства, надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а от людей.
Зеленский выразил надежду, что вскоре границы снова станут мирными. Также политик пожелал украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия.
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