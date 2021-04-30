Президент Владимир Зеленский 30 апреля подписал указ о награждении государственными наградами украинских пограничников. Дело в том, что сегодня отмечают их профессиональный праздник.

Награды присвоили 11 пограничникам за значительный вклад в свое дело и защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом свидетельствует указ президента № 182/2021.

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Каких пограничников наградили

Орден Даниила Галицкого вручили:

полковнику Вичалкивскому Игорю Владимировичу;

подполковнику Чапле Виталию Михайловичу;

Медаль "За военную службу Украине" получили:

подполковник Васильчук Николай Николаевич;

полковник Гурняк Михаил Александрович;

майор Процкив Юрий Игоревич;

Медаль "За безупречную службу" III степени:

капитан Пронько Дмитрий Игоревич;

старший прапорщик Толмачев Александр Михайлович;

подполковник Харченко Владимир Иванович;

Медаль "Защитнику Отечества":

прапорщик Арнаут Николай Владимирович;

старший прапорщик Вакулко Тамара Ивановна;

Медаль "За труд и доблесть":

председатель организации ветеранов-пограничников Днепровского района Киева, полковник в отставке Валько Николай Васильевич.

Поздравление от президента Зеленского

Сегодня пограничник Украины – не только лицо страны, которое видят люди во время пересечения государственной границы в пунктах пропуска. Это прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за нерушимость границы и ее безопасность,

– сказал Зеленский.

Президент напомнил, что пограничники одними из первых защищали Украину в 2014 году, демонстрируя верность стране и несокрушимый дух. По словам главы государства, надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а от людей.

Зеленский выразил надежду, что вскоре границы снова станут мирными. Также политик пожелал украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия.