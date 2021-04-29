Украинские пограничники проводят учения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Условия и задачи – максимально приближенные к реальным.

Что известно про учения пограничников

Учения проходят для поддержания надлежащего уровня реагирования персонала. Они также призваны усовершенствовать слаженность действий подразделений Госпогранслужбы в составе ООС.

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Узкопрофильные специалисты боевого направления Донецкого пограничного отряда провели учебно-методические сборы. Среди учебных вопросов – тактические эпизоды боевого применения подразделений,

– рассказали в штабе ООС.

Согласно программе, пограничники отработали:

огневую подготовку,

тактическую,

инженерную.

Кроме стрельб, они имели возможность усовершенствовать способы скрытого передвижения во время ведения боя и занятия выгодных огневых позиций. Кстати, командование училось управлять маневрами подразделений.

"Подобные учения является настоящей подготовкой для военнослужащих, где каждый может повысить уровень своего профессионального мастерства", – отметили в ООС.

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