Пограничники проводят учения в зоне ООС: фото
Украинские пограничники проводят учения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Условия и задачи – максимально приближенные к реальным.
Источник:штаб ООС
Что известно про учения пограничников
Учения проходят для поддержания надлежащего уровня реагирования персонала. Они также призваны усовершенствовать слаженность действий подразделений Госпогранслужбы в составе ООС.
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Узкопрофильные специалисты боевого направления Донецкого пограничного отряда провели учебно-методические сборы. Среди учебных вопросов – тактические эпизоды боевого применения подразделений,
– рассказали в штабе ООС.
Согласно программе, пограничники отработали:
- огневую подготовку,
- тактическую,
- инженерную.
Кроме стрельб, они имели возможность усовершенствовать способы скрытого передвижения во время ведения боя и занятия выгодных огневых позиций. Кстати, командование училось управлять маневрами подразделений.
"Подобные учения является настоящей подготовкой для военнослужащих, где каждый может повысить уровень своего профессионального мастерства", – отметили в ООС.
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