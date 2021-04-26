Боевики накапливают "Грады" на Донбассе под видом учений, – ООС
Российские оккупационные войска проводят военные учения на временно оккупированных частях украинского Донбасса. В течение последних месяцев миссия ОБСЕ фиксирует постоянное наращивание вооружения и военной техники.
Источник:ООС
В частности, среди зафиксированной техники есть и такая, что запрещена минскими договоренностями. Говорится о минометах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня.
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Частости фиксация вооружения растет на фоне военных учений России у украинских границ, имитации военных учений на оккупированных территориях Украины и в ходе подготовки к военному параду,
– подчеркнули в штабе ООС.
Зафиксировано вооружения на Донбассе
Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ 22 апреля зафиксировал 280 единиц военной техники оккупантов, размещенной с нарушениями линии отвода. Среди них:
- 6 реактивных систем "Град",
- 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика",
- 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира",
- 12 гаубиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 миллиметра,
- 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 миллиметра.
Все вооружение зафиксировано всего в 19 километрах от оккупированного Россией Луганска. Кроме того, подобные арсеналы обнаружили еще в ряде населенных пунктов:
- Белое Луганской области,
- Углегорск Донецкой области,
- полигон вблизи Бугаевки Луганской области,
- Круглик вблизи Луганска.
Технику могут использовать для обострения
Штаб Операции Объединенных сил отмечает, что массовое скопление военной техники оккупантов особенно опасно на фоне увеличения обстрелов в Донбассе.
Размещение систем "Град" вблизи Дебальцево вместе с приближением техники в линии соприкосновения не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта,
– отмечают в штабе.
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