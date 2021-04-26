Российские оккупационные войска проводят военные учения на временно оккупированных частях украинского Донбасса. В течение последних месяцев миссия ОБСЕ фиксирует постоянное наращивание вооружения и военной техники.

В частности, среди зафиксированной техники есть и такая, что запрещена минскими договоренностями. Говорится о минометах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня.

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Частости фиксация вооружения растет на фоне военных учений России у украинских границ, имитации военных учений на оккупированных территориях Украины и в ходе подготовки к военному параду,

– подчеркнули в штабе ООС.

Зафиксировано вооружения на Донбассе

Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ 22 апреля зафиксировал 280 единиц военной техники оккупантов, размещенной с нарушениями линии отвода. Среди них:

6 реактивных систем "Град",

11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика",

5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира",

12 гаубиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 миллиметра,

3 гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 миллиметра.

Все вооружение зафиксировано всего в 19 километрах от оккупированного Россией Луганска. Кроме того, подобные арсеналы обнаружили еще в ряде населенных пунктов:

Белое Луганской области,

Углегорск Донецкой области,

полигон вблизи Бугаевки Луганской области,

Круглик вблизи Луганска.

Технику могут использовать для обострения

Штаб Операции Объединенных сил отмечает, что массовое скопление военной техники оккупантов особенно опасно на фоне увеличения обстрелов в Донбассе.

Размещение систем "Град" вблизи Дебальцево вместе с приближением техники в линии соприкосновения не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта,

– отмечают в штабе.