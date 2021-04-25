"Грубая провокация": боевики распространяют циничные фейки об обстрелах со стороны ВСУ
В течение дня 25 апреля оккупанты 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Кроме того, боевики распространили в информационном пространстве оккупированных территорий фейк о том, что воины ВСУ якобы обстреливают населенные пункты.
Источник:Операция Объединенных сил
В штабе ООС рассказали, что "в информационном пространстве на временно оккупированных территориях распространяются панические слухи относительно обстрелов населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем".
Заметьте Россия – страна, которая объективно слабеет – глава британской разведки МИ6
Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта,
– подчеркнули в пресс-центре ООС.
Кроме того, украинские защитники заявили, что "оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки".
"Обо всех указанных случаях украинская сторона СЦКК оперативно информирует СММ ОБСЕ с предоставлением неопровержимых доказательств нарушений", – говорится в сообщении.
В пресс-штабе отметили: "украинская сторона СЦКК отмечает, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня".
Где было горячее всего
- У Южного, оккупанты били из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
- Вблизи Песков – 2 раза обстреливали позиции ВСУ удобных противотанковых гранатометов.
Поделиться новостью