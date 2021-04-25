В течение дня 25 апреля оккупанты 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Кроме того, боевики распространили в информационном пространстве оккупированных территорий фейк о том, что воины ВСУ якобы обстреливают населенные пункты.

В штабе ООС рассказали, что "в информационном пространстве на временно оккупированных территориях распространяются панические слухи относительно обстрелов населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем".

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Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта,

– подчеркнули в пресс-центре ООС.

Кроме того, украинские защитники заявили, что "оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки".

"Обо всех указанных случаях украинская сторона СЦКК оперативно информирует СММ ОБСЕ с предоставлением неопровержимых доказательств нарушений", – говорится в сообщении.

В пресс-штабе отметили: "украинская сторона СЦКК отмечает, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня".

Где было горячее всего

У Южного, оккупанты били из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи Песков – 2 раза обстреливали позиции ВСУ удобных противотанковых гранатометов.

Обратите внимание! Российские наемники регулярно нарушают режим тишины на Донбассе. Только с начала 2021 года они убили 37 украинских воинов.