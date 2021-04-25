Упродовж дня 25 квітня окупанти 3 рази порушили режим тиші на Донбасі. Окрім того, бойовики поширили в інформаційному просторі окупованих територій фейк про те, що воїни ЗСУ начебто обстрілюють населені пункти.

У штабі ООС розповіли, що "в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях ширяться панічні чутки щодо обстрілів населених пунктів, які начебто ведуться Збройними Силами України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем".

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Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту,

– наголосили у прессцентрі ООС.

Окрім того, українські захисники заявили, що "окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови".

"Про всі зазначені випадки Українська сторона СЦКК оперативно інформує СММ ОБСЄ з наданням неспростовних доказів порушень", – мовиться у повідомленні.

У прессштабі зауважили: "українська сторона СЦКК наголошує, що ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню".

Де було найгарячіше

Біля Південного окупанти гатили із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків – 2 рази обстрілювали позиції ЗСУ зручних протитанкових гранатометів.

Зверніть увагу! Російські найманці регулярно порушують режим тиші на Донбасі. Лише від початку 2021 року вони вбили 37 українських воїнів.