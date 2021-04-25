В Великобритании уверенно заявили, что сегодня Россия является страной, которая "объективно ослабевает". Там также предупредили Путина о последствиях в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщил глава британской разведки МИ6 Ричард Мур в интвервью изданию Sunday Times.

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Россия – страна, которая объективно слабеет, в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период,

– сказал он.

Обострение на Востоке Украины

Глава МИ6 также прокомментировал стягивает российских войск к границам Украины. По его словам, Лондон и Вашингтон предупредили Путина о последствиях вторжения.

Позиция Великобритании и США по этому вопросу непоколебима. Государства тесно координируют свои действия с союзниками, чтобы убедиться, что президент страны-агрессора получает четкие сигналы.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта заявил, что Россия перебрасывает свои войска и технику к границам Украины и во временно оккупирован Крым.

Через несколько недель, 22 апреля, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил. Мол, их на границу с Украиной стягивали для "внезапной проверки войск".

Однако 23 апреля Международным расследователи сообщили, что техника 41 армии России останется у нашей границы.

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