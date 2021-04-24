Путин маскирует намерения, – посол Украины призывает к международному мониторингу ухода армии РФ
Посол Андрей Мельник рассказал, что отводя армию, Россия оставляет на позициях тяжелую технику. Поэтому возвращение российских войск в места постоянной дислокации должно происходить под международным мониторингом.
Источник:"Зеркало недели"
Андрей Мельник рассказал немецкой газете Berliner Morgenpost о ситуации по отводу войск страны-агрессора от границ Украины. Также посол назвал опасности, которые до сих пор существуют.
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Нужен международный мониторинг
Украинский посол в Германии говорит, что Киеву пока "рано выдыхать", ведь угроза не исчезла.
Хотя в Киеве вздохнули с облегчением, впрочем, рано давать отбой. Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от России международный мониторинг отвода войск,
– говорит посол.
Мельник считает, что Россия должна возвращать войска под международным мониторингом. Потому что после внезапной "проверки боеготовности" войск южного и западного военных округов вооруженных сил России, на позициях останутся тяжелые вооружения, в частности системы залпового огня.
Почему до сих пор существует угроза
"Заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы с Украиной и из Крыма позволяет немного вздохнуть с облегчением. Правда, еще слишком рано для отбоя тревоги. По данным украинских спецслужб, возвращается только военный персонал, а тяжелые вооружения, прежде всего системы залпового огня и танки, остаются. Это означает, что по-прежнему существует угроза нападения на Украину", – сказал посол.
Он отметил, что для России отвод войск является временным вынужденным шагом, который она сделала под давлением западных партнеров Киева, в том числе и Германии.
Предыстория
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта сообщил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Впоследствии стало известно, что страна-агрессор стягивает технику в оккупированный Крым.
- Кроме того, все это время российские боевики продолжали обстреливать украинские позиции на Донбассе. В частности, в 2021 году уже погибло более 30 бойцов.
- Кроме того, оккупанты устраивали провокации, цинично обвиняя Украину в "обстрелах".
- Международное сообщество осуждало такое поведение России. Зато в Кремле говорили, что у них идут "учения".
- 22 апреля глава Минобороны государства-агресора Сергей Шойгу заявил, что Россия будет отводить войска от границы с Украиной. Сказал также, что это была "внезапная проверка" войск.
- 22 апреля в Госдепе США сказали, что услышали слова России, а теперь ждут действий по отводу войск.
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