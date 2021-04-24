Администрация президента США Джо Байдена 15 апреля ввела новые санкции против России. Сейчас ограничения касаются только первичного рынка, но и они могут серьезно повлиять на желание ряда игроков рынка занимать деньги Кремлю.

Такое мнение озвучил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию НВ. Он подчеркнул, что Байден оставил возможность распространить санкции США и на вторичные рынки.

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Тейлор напомнил, что даже санкции 2014 года серьезно осложняют жизнь России. К примеру, они блокируют инвестиции в важные для России отрасли производства. Речь идет об оборонном или энергетическом комплексе, которые вследствие этого устаревают.

Не стоит забывать и о персональных санкциях, и ограничивающих передвижение санкциях, они тоже создают проблемы, иначе Россия так активно не боролась бы за их отмену. Имеющиеся санкции создают давление на российское министерство финансов и лично министра,

– заметил дипломат.

Бывший посол отметил, что санкции лучше всего работают, когда они скоординированы с европейскими партнерами. Тейлор предположил, что США точно попытаются согласовать новые пакеты санкций с европейскими партнерами.

Обратите внимание! Тейлор также сказал, что Владимир Путин сейчас не будет нападать на Украину, так как боится, что может этими агрессивными действиями вызвать еще большее количество болезненных для России санкций.

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