Достаточно болезненные, – экс-посол США в Украине рассказал, чем опасны санкции для России
Администрация президента США Джо Байдена 15 апреля ввела новые санкции против России. Сейчас ограничения касаются только первичного рынка, но и они могут серьезно повлиять на желание ряда игроков рынка занимать деньги Кремлю.
Источник:НВ
Такое мнение озвучил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию НВ. Он подчеркнул, что Байден оставил возможность распространить санкции США и на вторичные рынки.
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Тейлор напомнил, что даже санкции 2014 года серьезно осложняют жизнь России. К примеру, они блокируют инвестиции в важные для России отрасли производства. Речь идет об оборонном или энергетическом комплексе, которые вследствие этого устаревают.
Не стоит забывать и о персональных санкциях, и ограничивающих передвижение санкциях, они тоже создают проблемы, иначе Россия так активно не боролась бы за их отмену. Имеющиеся санкции создают давление на российское министерство финансов и лично министра,
– заметил дипломат.
Бывший посол отметил, что санкции лучше всего работают, когда они скоординированы с европейскими партнерами. Тейлор предположил, что США точно попытаются согласовать новые пакеты санкций с европейскими партнерами.
Санкции США против России: главное
- Администрация нового главы США Джо Байдена 15 апреля 2021 года ввела новые санкции против России. Это сделали из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году.
- Известно, что ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.
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