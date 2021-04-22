Путин сейчас не будет нападать на Украину, – экс-посол США в Украине об эскалации на Донбассе
По мнению бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, Россия откажется от наступления на Украину. И произойдет это, в том числе, и из-за разговора Владимира Путина и Джо Байдена.
Источник:НВ
Как сказал Тейлор в интервью изданию НВ, глава Кремля сейчас не будет нападать на Украину, ведь может этими агрессивными действиями вызвать еще большее количество болезненных для России санкций.
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По словам бывшего посла США в Украине, на планы Путина повлияла недавняя беседа с новым президентом США Джо Байденом.
Насколько я понял, это был жесткий и сложный разговор. Он был не приятной или обычной дипломатической беседой, а жестким диалогом. И, думаю, Байден сказал Путину, что, во-первых, эти санкции – ответ на предпринятые им шаги, и, во-вторых, что ему необходимо отступить от границ Украины. В противном случае – продолжение санкций весьма вероятно,
– предположил Тейлор.
К тому же Байден сказал, что их личная беседа и встреча возможны через несколько месяцев после этого звонка. Соответственно это, по мнению Тейлора, и заставило Путина отступить.
"Если он это сделает, то сразу же вызовет большее количество достаточно болезненных для России санкций, а также отмену саммита (по климату – 24 канал), а Путин этого саммита очень ждет. Думаю, совокупность этих действий существенно снизила мотивацию президента России нападать на Украину", – отметил дипломат.
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В то же время Тейлор отметил, что еще недавно угроза новой российской агрессии была очень высокой и Путин был к ней готов.
Обострение на Донбассе: главное
- Пророссийские боевики ежедневно цинично обстреливают позиции ВСУ на Донбассе. Из-за этого уже не менее 36 наших бойцов погибли.
- Кроме того, Россия стягивает свои войска к границе Украины. В России же оправдывают свои действия тем, что проводят "учения". Кроме того, в Кремле добавили, что размещают свои войска так, как им угодно.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что наша страна готова к наступлению.
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