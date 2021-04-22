На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, Росія відмовиться від наступу на Україну. І станеться це, зокрема й через розмову Володимира Путіна та Джо Байдена.

Як сказав Тейлор в інтерв'ю виданню НВ, очільник Кремля зараз не нападатиме на Україну, адже може цими агресивними діями викликати ще більшу кількість болючих для Росії санкцій.

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За словами колишнього посла США в Україні, на плани Путіна вплинула нещодавня розмова з новим президентом США Джо Байденом.

Наскільки я зрозумів, це була жорстка і складна розмова. Вона була не приємною або звичною дипломатичною бесідою, а жорстким діалогом. І, гадаю, Байден сказав Путіну, що, по-перше, ці санкції – відповідь на зроблені ним кроки, і, по-друге, що йому необхідно відступити від кордонів України. В іншому випадку – продовження санкцій досить імовірне,

– припустив Тейлор.

До того ж Байден сказав, що їхня особиста розмова і зустріч можливі через кілька місяців після цього дзвінка. Відповідно це, на думку Тейлора, і змусило Путіна відступитися.

"Якщо він це зробить, то відразу ж викличе більшу кількість досить болючих для Росії санкцій, а також скасування саміту (щодо клімату – 24 канал), а Путін цього саміту дуже чекає. Думаю, сукупність цих дій істотно знизила мотивацію президента Росії нападати на Україну", – зазначив дипломат.

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Водночас Тейлор зауважив, що ще нещодавно загроза нової російської агресії була дуже високою і Путін був до неї готовий.

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