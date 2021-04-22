Росіяни досі думають, що ми в СРСР, а воюють вони з НАТО, – Резніков
Олексій Резніков вважає, що російська влада досі думає нібито ми живемо у Радянському Союзі. Тому вони переконані, що воюють не з українцями, а з НАТО.
Джерело:"Українська правда"
Кремль досі живе у СРСР
У Москві продовжують жити у Радянському союзі та намагаються керувати усіма. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.
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Ми розуміємо, що в нас війна з Росією. Але росіяни не з українцями воюють у своїй уяві, вони воюють з американцями, з НАТО. Вони вважають, що воюють за свій вплив на нас з вами, вони залишаються в тій радянській парадигмі,
– розповів чиновник.
Він також пригадав слова лідера української делегації Леоніда Кравчука під час одного із засідань ТКГ. Тоді політик звернувся до російського представника Бориса Гризлова.
Він сказав: "Ви продовжуєте думати, що це Радянський союз, і Москва всім командує. Так от, я вам хочу нагадати, що ми вже скоро 30 років, як незалежна країна, і ми давно не під Кремлем. Тому не треба нам давати вказівки. Ми можемо з вами сісти і домовлятися, але давайте без вказівок".
Поведінку Росії Резніков назвав "фантомними болями". Демонстрація сили на кордонах – це насправді спроба Москви заявили про те, що вона тут є і з нею слід говорити.
Комунікація з новим президентом США почалася. Мені здається, росіяни досягли своєї мети – їх побачили, з ними рахуються,
– наголосив Резніков.
Коротко про загострення на Сході України
- Проросійські бойовики щодня цинічно обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі. Через це вже щонайменше 36 наших бійців загинули.
- Крім того, Росія стягує свої війська до кордону України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наша країна готова до наступу.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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