Олексій Резніков вважає, що російська влада досі думає нібито ми живемо у Радянському Союзі. Тому вони переконані, що воюють не з українцями, а з НАТО.

Кремль досі живе у СРСР

У Москві продовжують жити у Радянському союзі та намагаються керувати усіма. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.

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Ми розуміємо, що в нас війна з Росією. Але росіяни не з українцями воюють у своїй уяві, вони воюють з американцями, з НАТО. Вони вважають, що воюють за свій вплив на нас з вами, вони залишаються в тій радянській парадигмі,

– розповів чиновник.

Він також пригадав слова лідера української делегації Леоніда Кравчука під час одного із засідань ТКГ. Тоді політик звернувся до російського представника Бориса Гризлова.

Він сказав: "Ви продовжуєте думати, що це Радянський союз, і Москва всім командує. Так от, я вам хочу нагадати, що ми вже скоро 30 років, як незалежна країна, і ми давно не під Кремлем. Тому не треба нам давати вказівки. Ми можемо з вами сісти і домовлятися, але давайте без вказівок".

Поведінку Росії Резніков назвав "фантомними болями". Демонстрація сили на кордонах – це насправді спроба Москви заявили про те, що вона тут є і з нею слід говорити.

Комунікація з новим президентом США почалася. Мені здається, росіяни досягли своєї мети – їх побачили, з ними рахуються,

– наголосив Резніков.

Коротко про загострення на Сході України

Проросійські бойовики щодня цинічно обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі. Через це вже щонайменше 36 наших бійців загинули.

Крім того, Росія стягує свої війська до кордону України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наша країна готова до наступу.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу