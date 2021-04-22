Россияне до сих пор думают, что мы в СССР, а воюют они с НАТО, – Резников
Алексей Резников считает, что российские власти до сих пор думают якобы мы живем в Советском Союзе. Поэтому они убеждены, что воюют не с украинцами, а с НАТО.
Источник:"Украинская правда"
Кремль до сих пор живет в СССР
В Москве продолжают жить в Советском Союзе и пытаются управлять всеми. Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в интервью.
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Мы понимаем, что у нас война с Россией. Но русские не с украинцами воюют в своем воображении, они воюют с американцами, с НАТО. Они считают, что воюют за свое влияние на нас с вами, они остаются в той советской парадигме,
– рассказал чиновник.
Он также вспомнил слова лидера украинской делегации Леонида Кравчука, во время одного из заседаний ТКГ. Тогда политик обратился к российскому представителю Борису Грызлову.
Он сказал: "Вы продолжаете думать, что это Советский союз, и Москва всем командует. Так вот, я вам хочу напомнить, что мы уже скоро 30 лет, как независимая страна, и мы давно не под Кремлем. Поэтому не надо нам давать указания. Мы можем с вами сесть и договариваться, но давайте без указаний".
Поведение России Резников назвал "фантомными болями". Демонстрация силы на границах – это на самом деле попытка Москвы заявить о том, что она здесь есть и с ней следует говорить.
Коммуникация с новым президентом США началась. Мне кажется, русские достигли своей цели – их увидели, с ними считаются,
– подчеркнул Резников.
Коротко об обострении на востоке Украины
- Пророссийские боевики ежедневно цинично обстреливают позиции ВСУ на Донбассе. Из-за этого уже по меньшей мере 36 наших бойцов погибли.
- Кроме того, Россия стягивает свои войска к границе Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна готова к наступлению.
Расположение российских войск у границы Украины / Инфографика 24 канала
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