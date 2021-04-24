Адміністрація президента США Джо Байдена 15 квітня ввела нові санкції проти Росії. Наразі обмеження стосуються лише первинного ринку, але й вони можуть серйозно вплинути на бажання низки гравців ринку позичати гроші Кремлю.

Таку думку озвучив експосол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню НВ. Він наголосив, що Байден залишив можливість поширити санкції США і на вторинні ринки.

Важливо Кремль знайшов лазівки, – Кулеба заявив, що нинішніх санкцій для Росії є недостатньо

Тейлор нагадав, що навіть санкції 2014 року серйозно ускладнюють життя Росії. До прикладу, вони блокують інвестиції у важливі для Росії галузі виробництва. Мовиться про оборонний або енергетичний комплекс, які внаслідок цього застарівають.

Не варто забувати й про персональні санкції, і санкції, що обмежують пересування, вони теж створюють проблеми, інакше Росія так активно не боролася б за їх скасування. Наявні санкції створюють тиск на російське міністерство фінансів і особисто міністра,

– зауважив дипломат.

Колишній посол зазначив, що санкції найкраще працюють, коли вони скоординовані з європейськими партнерами. Тейлор припустив, що США точно спробують узгодити нові пакети санкцій з європейськими партнерами.

Зверніть увагу! Тейлор також сказав, що Володимир Путін зараз не нападатиме на Україну, адже боїться, що може цими агресивними діями викликати ще більшу кількість болючих для Росії санкцій.

Санкції США проти Росії: головне