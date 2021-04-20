Россию нужно демотивировать от дальнейших агрессивных шагов в отношении Украины. В то же время нынешних санкций против государства-оккупанта недостаточно.

В Европейском Союзе необходимо начать дискуссию о введении новых мер против России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных медиа.

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Кулеба: Санкций против России недостаточно

По его словам, Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях. Поэтому их – недостаточно.

Персональные санкции, введенные в последние годы, – это хорошо. Они делают свою работу, но их недостаточно для того, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов,

– отметил Кулеба.

Он отметил, целью министерства иностранных дел является передать другим представителям ведомств в ЕС, чтобы они пересмотрели возможность введения новых санкций против России.

Брифинг для иностранных СМИ: смотрите видео

Министр подчеркнул: "Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что она боится экономических санкций".

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