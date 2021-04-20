Кремль нашел лазейки, – Кулеба заявил, что нынешних санкций для России недостаточно
Россию нужно демотивировать от дальнейших агрессивных шагов в отношении Украины. В то же время нынешних санкций против государства-оккупанта недостаточно.
Источник:24 канал
В Европейском Союзе необходимо начать дискуссию о введении новых мер против России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных медиа.
Читайте также Кулеба хотел поговорить с Лавровым: ему посоветовали звонить на Донбасс
Кулеба: Санкций против России недостаточно
По его словам, Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях. Поэтому их – недостаточно.
Персональные санкции, введенные в последние годы, – это хорошо. Они делают свою работу, но их недостаточно для того, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов,
– отметил Кулеба.
Он отметил, целью министерства иностранных дел является передать другим представителям ведомств в ЕС, чтобы они пересмотрели возможность введения новых санкций против России.
Брифинг для иностранных СМИ: смотрите видео
Министр подчеркнул: "Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что она боится экономических санкций".
Санкции США против России: что известно
- Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена 15 апреля 2021 года ввела новые санкции против России.
- Это сделали из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году.
- Известно, что ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также – 6 российских технологических компаний.
Поделиться новостью