В Госдепе США заявили, что слышали о том, что Россия намерена отвести войска от границ Украины. Однако в Вашингтоне подчеркнули, что будут следить за действиями Кремля.

Информацию об отводе российских войск прокомментировал в четверг, 22 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне.

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В Госдепартаменте будут следить за действиями России

Мы слышали заявление России о том, что она начнет выводить войска с границы Украины. Как я уже говорил, мы слышали слова. Я думаю, что мы будем ждать действий. США будут продолжать следить за ситуацией,

– сказал Прайс.

По словам спикера, США для этого будут координироваться с украинскими чиновниками, а также союзниками и партнерами.

"Во время взаимодействия с российским правительством мы четко заявили, что ему нужно воздержаться от эскалации и немедленно прекратить всю свою агрессивную деятельность в Украине и вокруг нее, включая недавнее военное скопления в оккупированном Крыму и на границе Украины и намерении блокировать конкретные судна в частях Черного моря", – добавили в Госдепартаменте.

Там в очередной раз отметили, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала