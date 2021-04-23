Мы слышали слова, ждем действий, – Госдеп США об отводе войск России от Украины
В Госдепе США заявили, что слышали о том, что Россия намерена отвести войска от границ Украины. Однако в Вашингтоне подчеркнули, что будут следить за действиями Кремля.
Источник:Госдепартамент США
Информацию об отводе российских войск прокомментировал в четверг, 22 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне.
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В Госдепартаменте будут следить за действиями России
Мы слышали заявление России о том, что она начнет выводить войска с границы Украины. Как я уже говорил, мы слышали слова. Я думаю, что мы будем ждать действий. США будут продолжать следить за ситуацией,
– сказал Прайс.
По словам спикера, США для этого будут координироваться с украинскими чиновниками, а также союзниками и партнерами.
"Во время взаимодействия с российским правительством мы четко заявили, что ему нужно воздержаться от эскалации и немедленно прекратить всю свою агрессивную деятельность в Украине и вокруг нее, включая недавнее военное скопления в оккупированном Крыму и на границе Украины и намерении блокировать конкретные судна в частях Черного моря", – добавили в Госдепартаменте.
Там в очередной раз отметили, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Обострение на границах с Украиной
- О том, что Россия стягивает войска к границам Украины и в оккупированный Крым сообщали еще с конца марта. Позже расследователи и разведка неоднократно говорили об увеличении войск.
- Также увеличилось и количество обстрелов на Донбассе. В 2021 году погибло по меньшей мере 38 бойцов.
- 22 апреля Россия сообщила, что отведет войска. Мол их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- 23 апреля стало известно, что техника 41 армии России останется у границы Украины. Об этом сообщили международные расследователи. Они также предполагают, что вероятность российского полномасштабного вторжения в Украину сохраняется.
Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала
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