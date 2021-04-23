ЕС выразил разочарование позицией России на переговорах с Украиной
Европейский Союз заявил о разочаровании отсутствием в России политической воли по завершению войны с Украиной. Россию, которая постоянно изображает из себя "просто посредника", призвали взять на себя ответственность.
Источник:Укринформ
О своем разочаровании позицией России Евросоюз сообщил в заявлении во время заседания постоянного совета ОБСЕ 22 апреля.
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Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников ТКГ продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям. Разочаровывает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня,
– говорится в заявлении ЕС.
В Европейском Союзе отметили, что Украина демонстрирует настоящую готовность по разведению войск, разминированию территорий и работы КПВВ на Донбассе. Но из-за позиции России в этих вопросах нет прогресса.
Поэтому Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за минские договоренности и обязательства, взятые в нормандском формате, и ответить за договоренности, под которыми она сама подписалась.
Коротко о позиции России:
- После очередного раунда переговоров в трехсторонней контактной группе представители украинской делегации вновь и вновь заявляют, что Россия банально блокирует мирный процесс.
- Россияне участвуют в переговорах ради самих переговоров и не демонстрируют никакого желания двигаться в направлении окончания войны, которую они сами начали в Украине.
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