Европейский Союз заявил о разочаровании отсутствием в России политической воли по завершению войны с Украиной. Россию, которая постоянно изображает из себя "просто посредника", призвали взять на себя ответственность.

О своем разочаровании позицией России Евросоюз сообщил в заявлении во время заседания постоянного совета ОБСЕ 22 апреля.

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Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников ТКГ продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям. Разочаровывает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня,

– говорится в заявлении ЕС.

В Европейском Союзе отметили, что Украина демонстрирует настоящую готовность по разведению войск, разминированию территорий и работы КПВВ на Донбассе. Но из-за позиции России в этих вопросах нет прогресса.

Поэтому Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за минские договоренности и обязательства, взятые в нормандском формате, и ответить за договоренности, под которыми она сама подписалась.

Коротко о позиции России: