Європейський Союз заявив про розчарування відсутністю в Росії політичної волі щодо завершення війни з Україною. Росію, яка постійно вдає з себе "просто посередника", закликали взяти на себе відповідальність.

Про своє розчарування позицією Росії Євросоюз повідомив у заяві під час засідання постійної ради ОБСЄ 22 квітня.

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Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників ТКГ продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням. Розчаровує те, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню,

– мовиться в заяві ЄС.

У Європейському Союзі відзначили, що Україна демонструє справжню готовність щодо розведення військ, розмінування територій і роботи КПВВ на Донбасі. Та через позицію Росії в цих питаннях немає прогресу.

Відтак Євросоюз закликав Росію взяти на себе відповідальність за мінські домовленості й зобов'язання, взяті в нормандському форматі, й відповісти за домовленості, під якими вона сама підписалася.

Коротко про позицію Росії: