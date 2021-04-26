Російські окупаційні війська проводять військові навчання на тимчасово окупованих частинах українського Донбасу. Впродовж останніх місяців місія ОБСЄ фіксує постійне нарощення озброєння та військової техніки.

Зокрема серед зафіксованої техніки є й така, що заборонена мінськими домовленостями. Мовиться про міномети, артилерійські системи й реактивні системи залпового вогню.

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Частоста фіксації озброєння зростає на фоні військових навчань Росії біля українських кордонів, імітації військових навчань на окупованих територіях України й у ході підготовки до військового параду,

– підкреслили в штабі ООС.

Зафіксоване озброєння на Донбасі

Безпілотник моніторингової місії ОБСЄ 22 квітня зафіксував 280 одиниць військової техніки окупантів, розміщеної з порушеннями лінії відведення. Серед них:

6 реактивних систем "Град",

11 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика",

5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра",

12 гаубиць Д-30А "Жаба" калібру 122 міліметри,

3 гаубиці 2А65 "Мста-Б" калібру 152 міліметри.

Усе озброєння зафіксоване всього в 19 кілометрах від окупованого Росією Луганська. Крім того, схожі арсенали виявили ще в низці населених пунктів:

Біле Луганської області,

Вуглегірськ Донецької області,

полігон поблизу Бугаївки Луганської області,

Круглик поблизу Луганська.

Техніку можуть використати для загострення

Штаб Операції Об'єднаних сил зазначає, що масове скупчення військової техніки окупантів особливо небезпечне на фоні збільшення обстрілів на Донбасі.

Розміщення систем "Град" поблизу Дебальцевого разом з наближенням техніки до лінії зіткнення не виключає ретельної підготовки окупантів до провокацій та ескалації конфлікту,

– наголошують у штабі.