В районе проведения операции Объединенных сил прошли тренировки передовых авиационных наводчиков. Также испытывали группы боевого управления вертолетов.

Тренировки проводились на одном из аэродромов Донетчины. Военные практиковались в уничтожении врага.

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Так, с целью поддержания боевой готовности групп боевого управления оттачивали умения в наведении Ми-8 на наземные цели. На аэродроме защитники условно "уничтожали" врага.

Мы отработали практические тренировки, в ходе которых, прежде всего, выполнили упражнения по курсу боевой подготовки. Все нормативы военные выполнили на отлично,

– рассказал передовой авиационный наводчик Виталий.

Благодаря таким тренировкам, авианаводчики совершенствуют собственную профессиональность и отрабатывают связь с экипажами вертолетов. Подобные занятия проводятся постоянно.

Смотрите фото, как прошли тренировки / Фото из фейсбука ООС

В командовании Объединенных сил также отметили, что полностью придерживаются Минских договоренностей и тренируются без реального применения авиационного вооружения.

"Однако, в случае обострения обстановки на линии соприкосновения, армейская авиация готова выполнять задачи по назначению в полном объеме", – говорится в сообщении.