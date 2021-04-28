Россия начала частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма. Впрочем, отвод россиян от восточной границы Украины пока не наблюдается.

То, что мы видели последнее время – ничто иное, как полномасштабные учения по вторжению в Украину. Такое мнение высказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он считает, что Россия готовится к сопротивлению от Украины.

Обратите внимание В России должны понять, что смысла вести войну нет, – эксперт Хара

"Россия готовится встретить серьезное достойное сопротивление с украинской стороны, в частности на юге", – сказал он.

По его словам, в сети появляются не только видео с российской техникой, но и с украинской. То есть, усиление границ с украинской стороны ведется.

Впрочем, он подчеркнул, что расслабляться не стоит, потому что даже после официального отвода всех войск, их количество на украинской границе должно увеличиться.

За последнюю неделю мы наблюдали усиление украинских сил на юге, а не только на востоке. Вдруг что, определенный ответ можно ожидать, и Россия к этому готовится,

– отметил Михайлов.

О заявлениях относительно отвода войск

Дело в том, как отметил исследователь, что войска от воронежского лагеря не будут отводить, заявлял Сергей Шойгу, когда объявлял об отводе войск.

"По меньшей мере, они там будут находиться до осени, когда пройдут учения. Важно то, что техника там осталась, а бойцов, при необходимости, можно перебросить за несколько дней", – объяснил Михайлов.

Какая ситуация с отводом

Исследователи Conflict Intelligence Team увидели отвод 120-й артиллерийской бригады, однако мотострелковые и танковые части остаются в лагере под Воронежем.

Отводят также и бойцов 58-й армии.

Однако до сих пор не было признаков того, что отводят из Крыма 76-ю десантно-штурмовую дивизию. То есть техника осталась в районах учений.

Что известно о ситуации с техникой РФ вблизи границ Украины: смотрите видео

Отвод войск России от украинских границ: коротко