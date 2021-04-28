Прикордонники проводять навчання у зоні ООС: фото
Українські прикордонники проводять навчання у районі проведення Операції Об'єднаних сил у Донецькій області. Умови та завдання – максимально наближені до реальних.
Джерело:штаб ООС
Що відомо про навчання прикордонників
Навчання відбуваються для підтримання належного рівня вмінь персоналу. Вони також покликані вдосконалити злагодженість дій підрозділів Держприкордонслужби у складі ООС.
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Вузькопрофільні спеціалісти бойового спрямування Донецького прикордонного загону провели навчально-методичні збори. Серед навчальних питань – тактичні епізоди бойового застосування підрозділів,
– розповіли у штабі ООС.
Згідно з програмою, прикордонники відпрацювали:
- вогневу підготовку,
- тактичну,
- інженерну.
Окрім стрільб, вони мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою та зайняття вигідних вогневих позицій. До речі, командування тренувалося керувати маневрами підрозділів.
"Подібні навчання є справжнім вишколом для військовослужбовців, де кожен може підвищити рівень своєї професійної майстерності", – наголосили в ООС.
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