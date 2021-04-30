Зеленський відзначив українських прикордонників держнагородами
Президент Володимир Зеленський 30 квітня підписав указ про відзначення державними нагородами українських прикордонників. Річ у тім, що сьогодні відзначають їхнє професійне свято.
Джерело:Офіс Президента
Нагороди присвоїли 11 прикордонникам за значний внесок у свою справу та захист суверенітету й територіальної цілісності України. Про це свідчить указ президента № 182/2021.
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Яких прикордонників нагородили
Орден Данила Галицького вручили:
- полковнику Вичалківському Ігорю Володимировича;
- підполковнику Чаплі Віталію Михайловичу;
Медаль "За військову службу Україні" отримали:
- підполковник Васильчук Микола Миколайович;
- полковник Гурняк Михайло Олександрович;
- майор Процків Юрій Ігорович;
Медаль "За бездоганну службу" III ступеня:
- капітан Пронько Дмитро Ігорович;
- старший прапорщик Толмачов Олександр Михайлович;
- підполковник Харченко Володимир Іванович;
Медаль "Захиснику Вітчизни":
- прапорщик Арнаут Микола Володимирович;
- старший прапорщик Вакулко Тамара Іванівна;
Медаль "За працю і звитягу":
- голова організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району Києва, полковник у відставці Валько Микола Васильович.
Привітання від президента Зеленського
Сьогодні прикордонник України – не лише обличчя країни, яке бачать люди під час перетину державного кордону в пунктах пропуску. Це – насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону та його безпеку,
– сказав Зеленський.
Президент нагадав, що прикордонники одними з перших захищали Україну у 2014 році, демонструючи вірність країні та незламний дух. За словами глави держави, надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а від людей.
Зеленський висловив сподівання, що незабаром кордони знову стануть мирними. Також політик побажав українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту.
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