Президент Володимир Зеленський 30 квітня підписав указ про відзначення державними нагородами українських прикордонників. Річ у тім, що сьогодні відзначають їхнє професійне свято.

Нагороди присвоїли 11 прикордонникам за значний внесок у свою справу та захист суверенітету й територіальної цілісності України. Про це свідчить указ президента № 182/2021.

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Яких прикордонників нагородили

Орден Данила Галицького вручили:

полковнику Вичалківському Ігорю Володимировича;

підполковнику Чаплі Віталію Михайловичу;

Медаль "За військову службу Україні" отримали:

підполковник Васильчук Микола Миколайович;

полковник Гурняк Михайло Олександрович;

майор Процків Юрій Ігорович;

Медаль "За бездоганну службу" III ступеня:

капітан Пронько Дмитро Ігорович;

старший прапорщик Толмачов Олександр Михайлович;

підполковник Харченко Володимир Іванович;

Медаль "Захиснику Вітчизни":

прапорщик Арнаут Микола Володимирович;

старший прапорщик Вакулко Тамара Іванівна;

Медаль "За працю і звитягу":

голова організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району Києва, полковник у відставці Валько Микола Васильович.

Привітання від президента Зеленського

Сьогодні прикордонник України – не лише обличчя країни, яке бачать люди під час перетину державного кордону в пунктах пропуску. Це – насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону та його безпеку,

– сказав Зеленський.

Президент нагадав, що прикордонники одними з перших захищали Україну у 2014 році, демонструючи вірність країні та незламний дух. За словами глави держави, надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а від людей.

Зеленський висловив сподівання, що незабаром кордони знову стануть мирними. Також політик побажав українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту.