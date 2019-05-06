Украинские военные отмечают новый профессиональный праздник

6 мая украинские военные впервые отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины.

В апреле 2019 года этот праздник ввел своим указом действующий президент Петр Порошенко.

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В этот день чествуют мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Именно они ежедневно отстаивают независимость и территориальную целостность Украины на Донбассе.

"Украинская пехота героически, достойно, мужественно и решительно выполняет сложные боевые задачи в составе операции Объединенных сил. Желаю всем пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, выдержки, силы воли и духа, мира и победы во имя Украины", – поздравил военных министр обороны Степан Полторак.

Почему День пехоты отмечают именно 6 мая?

6 мая в 1648 году произошло знаковое событие в истории Украины – казаки победили в сражении у Желтых Вод. Кроме этого украинцы празднуют День святого Георгия Победоносца, который является одним из покровителей украинской армии.