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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Украинские военные отмечают новый профессиональный праздник

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      В Украине впервые отмечают День пехоты
      В Украине впервые отмечают День пехоты / Фото из открытых источников

      6 мая украинские военные впервые отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины.

      В апреле 2019 года этот праздник ввел своим указом действующий президент Петр Порошенко.

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      В этот день чествуют мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Именно они ежедневно отстаивают независимость и территориальную целостность Украины на Донбассе.

      "Украинская пехота героически, достойно, мужественно и решительно выполняет сложные боевые задачи в составе операции Объединенных сил. Желаю всем пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, выдержки, силы воли и духа, мира и победы во имя Украины", – поздравил военных министр обороны Степан Полторак.

      Почему День пехоты отмечают именно 6 мая?
      6 мая в 1648 году произошло знаковое событие в истории Украины – казаки победили в сражении у Желтых Вод. Кроме этого украинцы празднуют День святого Георгия Победоносца, который является одним из покровителей украинской армии.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Степан Полторак Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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