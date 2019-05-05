Добровольцы полка "Азов" записали видеообращение к пятой годовщине создания подразделения

Добровольцы полка "Азов", которые сами вызвались защищать Украину, 5 мая отмечают пятую годовщину создания подразделения. Именно в этот день 2014 года на основании решения МВД был сформирован батальон "Азов".

В него вошли добровольцы – так называемые "Черные человечки", которые уже участвовали в боевых действиях на Донбассе.

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Воины "Азова" прошли ожесточенные бои за Марьинку и Иловайск, защищали от захватчиков Мариуполь, принимали участие в наступательных операциях, в ходе которых освободили ряд населенных пунктов – Павлополь, Широкино и Лебединское.

А в сентябре 2014 года батальон "Азов" стал полком. Сегодня бойцы подразделения на передовой защищают украинские земли на Светлодарской дуге.

Поздравления командиров подразделений с передовой: смотрите видео

Также украинцы запустили флешмоб в поддержку полка "Азов". Они предлагают поздравить их с пятилетием от даты основания. Для этого стоит отметить их в своих постах, опубликовать фото или видео с хештегами #азов5років, #полкАзов.