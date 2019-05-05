Добровольці полку "Азов" записали відеозвернення до п'ятої річниці створення підрозділу

Добровольці полку "Азов", які самі зголосилися боронити Україну, 5 травня відзначають п'яту річницю створення підрозділу. Саме цього дня 2014 року на підставі рішення МВС був сформований батальйон "Азов".

До нього увійшли добровольці – так звані "Чорні чоловічки", які вже брали участь у бойових діях на Донбасі.

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Воїни "Азову" пройшли запеклі бої за Мар'їнку та Іловайськ, боронили від загарбників Маріуполь, брали участь у наступальних операціях, в ході яких звільнили низку населених пунктів – Павлопіль, Широкине та Лебединське.

А у вересні 2014 року батальйон "Азов" став полком. Сьогодні бійці підрозділу на передовій боронять українські землі на Світлодарській дузі.

Привітання командирів підрозділів з передової: дивіться відео

Також українці запустили флешмоб на підтримку полку "Азов". Вони пропонують привітати їх з п`ятиріччям від дати заснування. Для цього варто відмітити їх у своїх постах, опублікувати фото чи відео з хештегами #азов5років, #полкАзов.