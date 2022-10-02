Зеленский подчеркнул, что бойцы терробороны демонстрируют всенародный характер сопротивления захватчикам в войне за независимость Украины. Вся страна сейчас объединена в борьбе, потому мы обязательно победим.
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Зеленский наградил бойцов терробороны
Президент отметил, что весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии России:
- и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках,
- и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил разные профессии, занимался разными делами, однако взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных Сил Украины гонит захватчиков с нашей земли.
Зеленский добавил, что воины территориальной обороны защищают Украину повсюду, где ей грозит враг.
Харьковскую область освобождают, в частности, военные подразделения терробороны из Подолья и Киевской области. За Донецкую, Луганскую, Херсонскую области бок о бок со всеми, с местными, воюют днепровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевскую, Запорожскую области обороняют, в частности, львовяне и франковцы,
– рассказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что вся страна сражается с врагом, поэтому победа будет за нами.
"Мы сможем завоевать нашу независимость для всех поколений нашего народа. И чтобы гарантировать ее, чтобы обеспечить безопасность нашим людям, мы обеспечим системное развитие Сил территориальной обороны. Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться — это лучший фундамент нашей национальной безопасности", — заметил президент.
Смотрите видео, как Зеленский награждал бойцов терробороны:
Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в боях за независимость Украины. После этого Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны. В церемонии также приняли участие:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
- командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцура.
По случаю Дня территориальной обороны командующий Сил ТРО вручил президенту памятную табличку.
Президент наградил военных Сил ТрО / Фото Офиса Президента
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