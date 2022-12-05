Незламні птахи досі в клітці
Більшість із них – не медійні. За ними не стоять політичні партії, громадські організації, тусовки і двіж. Їхніх фото не публікували інформаційні агенції, у них не беруть інтерв'ю. Про них пам'ятають тільки близькі друзі й сім'ї, які виплакали вже всі очі.
Варте уваги Про що забув сказати Макрон після нових загравань із Путіним
Я не знайшов офіційної цифри звільнених з полону захисників Маріуполя. З того, що нарахував сам, вийшло 478 людей із семи обмінів, де офіційно визнавався обмін захисників Маріуполя.
Для того, щоб такими темпами всі захисники Маріуполя вийшли на свободу, треба ще 833 дні.
833 дні знущань, тортур, катувань. Я думаю про ці 833 дні, а не про політиків. А ви?
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Що відомо про скандал із нагородженням Пташки
- Президент України Володимир Зеленський 3 грудня вручив нагороди захисникам "Азовсталі". Серед була і відома парамедикиня Катерина Поліщук (Пташка), яку вдалося визволити із російського полону.
- Її удостоїли ордена "За мужність" ІІІ ступеня.
- Однак під дописом про нагородження, який виклала сама дівчина, розгорнулася бурхлива дискусія, у якій захисницю безпідставно критикували й намагалися принизити.
- Хтось закидав їй підтримку чинної влади, когось не влаштовувала її поведінка у полоні, а хтось взагалі заходився обговорювати зовнішність героїні.
- Втім Пташка гідно витримала всі нападки і закликала своїх хейтерів не допомгати ворогу сіяти розбрат в українському суспільстві.