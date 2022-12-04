Владимир Зеленский наградил "Пташкку" орденом "За мужество" ІІІ степени, пишет 24 канал. Парамедик опубликовала фотографию с награждение в своем фейсбуке, после чего в комментариях ей оставили немало критических сообщений.

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В чем обвинили "Пташку"

Пользователи фейсбука в комментариях без сознательных аргументов начали обвинять Екатерину Полищук чуть ли не во всех смертных грехах. В ее адрес звучали просто дикие обвинения о том, что она, мол, неправильно вела себя в плену и якобы находилась там в хороших условиях.

Возмущение в соцсетях вызвал комментарий заместительницы декана факультета международных отношений Национального авиационного университета, доктора философии Ирины Лесь.

Именно она написала, что "Пташка" неправильно вела себя в плену, ведь "счастливая" давала интервью российским пропагандистам и якобы поправилась. Впоследствии Лесь опубликовала другое сообщение, где пожаловалась на кибератаку, мол, это не она оставляла комментарий с признаками языка вражды.

В защиту Екатерины Полищук следует отметить, что многие украинцы в российском плену вынужденно давали комментарии российским пропагандистам. Они были вынуждены это сделать, ведь мы не знаем, чем угрожали им оккупанты.

Что касается физического состояния "Пташки", то соответствующие комментарии являются очевидным признаком бодишейминга и недопустимы для демократичного и свободного общества, как ксенофобия, расизм, гомофобия и т.д.

Кроме того, "Пташку" обвинили в том, что она "продалась" властям, в частности Зеленскому. Но и здесь пользователи фейсбука не имеют доказательств, а только распространяют язык вражды.

Одно из сообщений оставил пользователь, живущий в американском Редмонде. Он сравнил "Пташку" с Надеждой Савченко, которая после пребывания в российском плену, мол, предала Украину.

Как в сети реагируют на критику "Пташки"

После того, как хейтеры совершили неудачную атаку на Екатерину Полищук, в ее защиту стало немало людей. Большинство комментариев под сообщением "Пташки" все же положительные.

В ее защиту стали и те, кто не поддерживают Зеленского, например, главная редактор Украинского радио Татьяна Трощинская.

Я не была избирателем президента Зеленского, и у него мало шансов получить мой голос в будущем, но люди, пишущие все эти "подлизнут зеленые яйца" и т.д. – это, с моей точки зрения, тяжелый случай интеллектуальной несостоятельности,

– считает она.

В хейте "Пташки" обвинили сторонников Петра Порошенко. Об этом написала военнослужащая-парамедик Алина Михайлова в фейсбуке, которая призвала Порошенко унять своих поклонников.

"Девушка, которая в 20 лет пережила то, что не видел и не переживал никто из Второй мировой. Выбрала путь воина и защитницы, а не эмиграцию в Европу. Участник одного из величайших военных подвигов за последнее столетие. Продержалась 4 месяца в российском плену, не сдалась и не сломалась", – написала Михайлова.

И все для чего? Чтобы абсолютный навоз и мусор, случайный продукт скрещивания овцы с дерьмом, писал ей "Продалась, зешобла", "Наела щеки в плену?" За пост о поддержке президента своей страны во время войны?!,

– возмутилась она.

"Пташка" ответила на критику

Сама "Пташка" тоже не сдержала слов и ответила на обвинение новой публикацией в фейсбуке. Она призвала не помогать врагу.

"Хотя и по моему скромному мнению, вы глубоко ошибаетесь, поселяя раздор в инфопространстве такой тяжелой войны, вы все равно мои братья и сестры, часть моего народа, за который я буду бороться до последнего дыхания. Даже несмотря на проклятие и унижение в мой адрес. Просто прошу – не помогайте врагу нас победить, потому что сейчас вы это делаете очень активно", – говорится в сообщении "Пташки".

Что известно о Екатерине Полищук