Свой гневный комментарий заместитель декана в НАУ оставила под публикацией, посвященной получению "Пташкой" награды "За мужество". Об этом сообщает общественный деятель Роман Синицын.

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Отвечая на предварительный комментарий о том, что парамедик прошла ужасный плен, Лесь отреагировала саркастическим смайликом и добавила: "Ужасный плен… Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала".

Синицын обратился к ректору НАУ с вопросом, поддерживает ли он слова своей подчиненной.

Максим Луцкий, вы тоже поддерживаете высказывания своей подчиненной, или, может, будет созван Ученый совет и эту курицу уволят?,

– спросил он.



Циничный комментарий Ирины Лесь / Скриншот из соцсетей

Сеть разразилась критикой

Украинцы, как всегда, не позволили оскорблять своих защитников и защитниц, поэтому вступились за "Птичку". Вот несколько комментариев под постом Романа Синицына:

"Ну пусть сама (Ирина Лесь – 24 канал) уйдет в плен может 12 килограммов мозгов наберет".

"Тю, да, а ей (Ирине – 24 канал) что слабо? И вес наберет, и на фоточках засветится! А можно таких леди в плен мы сами будем сдавать?".

"Эта дама любит шмырить студентов. Давно не заслуживает работать в университете".

"Я после Песков, после выхода, набрал минимум 10 килограммов, хоть ничего и не ел. Стресс. Сейчас вот сбросить не могу, до войны всегда была проблема прибавить в весе. Просто конченые люди, что еще сказать".

Ирина Лесь уже открестилась от своих слов

Уже на следующий день после скандального комментария Ирина Лесь заявила, что на нее якобы совершили кибератаку, во время которой злоумышленники получили доступ ко всем ее аккаунтам в социальных сетях, корпоративной почте и банковским счетам.

С моего фейсбука были оставлены под некоторыми постами негативные отзывы, хочу сообщить, что я не комментировала никого и если эта деятельность была, то она уходила не от меня,

– написала Лесь.

Впоследствии она добавила, что она "такая же украинка и поддерживает Украину, но не виновата, что ее аккаунты были сломаны".

"Мне сообщают что с моего аккаунта был написан отрицательный отклик в сторону освобожденных защитниц. Так вот, я официально заявляю, что я уважаю наших защитниц, очень радуюсь когда нашему государству удается забрать их из лап оккупантов. Я целое утро искала, где это сообщение, которое вызвало такую злобу в мой адрес, но не могу его найти", – добавила она.

Также заместитель декана в НАУ заявила, что удалит свой комментарий, "если найдет его".

Что известно о "Пташке" Екатерине Полищук

Екатерина Полищук – 21-летняя парамедик. Во время пребывания на "Азовстале" она своим пением поддерживала боевой дух собратьев. Сетью распространялось видео с "Азовстали", на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера". Кадры покорили пользователей и быстро стали популярны.

"Птичка" покинула "Азовсталь", когда происходила эвакуация украинских защитников и защитниц. 21 сентября девушку удалось освободить из плена. Тогда между Украиной и Россией произошел обмен пленными во время которого домой вернули 215 наших защитников и защитниц.