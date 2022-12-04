Свій гнівний коментар заступниця декана в НАУ залишила під публікацією, присвяченій отриманню "Пташкою" нагороди "За мужність". Про це інформує громадський діяч Роман Сініцин.

Важливо "Пташка" з "Азовсталі" показала щемливе відео з нареченим, який загинув на війні

Відповідаючи на попередній коментар про те, що парамедик пройшла жахливий полон, Лесь відреагувала саркастичним смайликом і додала: "Жахливий полон… Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв'ю рашківським каналам давала".

Сініцин звернувся до ректора НАУ з запитанням, чи підтримує він слова своєї підлеглої.

Максим Луцький, ви теж підтримуєте висловлювання своєї підлеглої, чи, може, буде скликана Вчена рада і цю курку звільнять?,

– запитав він.



Цинічний коментар Ірини Лесь / Скриншот із соцмереж

Мережа вибухнула критикою

Українці, як і завжди, не дозволили ображати своїх захисників та захисниць, тому вступилися за "Пташку". Ось декілька коментарів під постом Романа Сініцина:

"Ну хай сама (Ірина Лесь – 24 канал) піде в полон може 12 кілограмів мізків набере".

"Тю, так, а їй (Ірині – 24 канал) що слабо? І вагу набере, і на фоточках засвітиться! А можна таких леді в полон ми самі будемо здавати?".

"Ця пані любить чмирити студентів. Давно не заслуговує працювати в університеті".

"Я після Пісків, після виходу, набрав мінімум 10 кілограмів, хоч нічого і не їв. Стрес. Зараз ось скинути не можу, до війни завжди була проблема набрати вагу. Просто кончені люди, що ще сказати".

Ірина Лесь вже відхрестилася від своїх слів

Вже на наступний день після скандального коментаря Ірина Лесь заявила, що на неї нібито здійснили кібератаку, під час якої зловмисники отримали доступ до усіх її акаунтів у соціальних мережах, корпоративної пошти та банківських рахунків.

З мого фейсбуку були залишені під деякими постами негативні відгуки, хочу повідомити, що я не коментувала нікого і якщо ця діяльність була, то вона йшла не від мене,

– написала Лесь.

Згодом вона додала, що вона "така ж українка та підтримує Україну, але не винна що її акаунти були зламані".

"Мені повідомляють що з мого акаунту було написано негативний відгук у бік звільнених захисниць. Так ось, я офіційно заявляю, що я поважаю наших захисниць, дуже радію коли нашій державі вдається забрати їх з лап окупантів. Я цілий ранок шукала де це повідомлення, яке викликало таку злість на мою адресу, але не можу його знайти", – додала вона.

Також заступниця декана в НАУ заявила, що видалить свій коментар, "якщо знайде його".

Що відомо про "Пташку" Катерину Поліщук

Катерина Поліщук – 21-річна парамедикиня. Під час перебування на "Азовсталі" вона своїм співом підтримувала бойовий дух побратимів. Мережею ширилось відео з "Азовсталі", на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера". Кадри підкорили користувачів та швидко стали популярними.

"Пташка" покинула "Азовсталь", коли відбувалася евакуація українських захисників і захисниць. 21 вересня дівчину вдалося звільнити з полону. Тоді між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернули 215 наших захисників і захисниць.