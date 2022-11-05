"Пташка" розповіла, що війна дала їй найцінніше, але водночас і забрала. Дівчина написала, що її коханий тепер став янголом, який тримає її крила розгорнутими та оберігає.

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Війна забрала нареченого "Пташки"

У серці з цим янголом Катерина пройшла Маріуполь, "Азовсталь" та полон. Вона зізналась, наречений показав їй, що таке справжнє кохання, вірність і побратимство. Він був справжнім воїном, напарником та другом.

Ти навчив мене бути вірним своїй війні, а вона тебе в мене забрала,

– написала "Пташка".

Катерина додала, хлопець не любив, коли вона плаче. Тому вона бореться за двох.

"І з твоїм іменем на вустах я боротимусь до останнього подиху. Пробач, що ми не встигли поділитись прізвищем", – підсумувала Катерина.

"Пташка" опублікувала зворушливе відео з коханим:

Що відомо про "Пташку"

Катерина була парамедиком на "Азовсталі". Вона покинула завод, коли відбувалася евакуація українських захисників і захисниць. "Пташка" сала відомою після того, як заспівала у стінах "Азовсталі".

21 дівчину вдалося звільнити з полону. Тоді між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернули 215 наших захисників і захисниць.

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